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Festival en bastides #26 Sauveterre-de-Rouergue

jeudi 6 août 2026 · Sauveterre-de-Rouergue

Festival en bastides #26 Sauveterre-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Ville
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
FESTIVAL À PRIX LIBRE ... MAIS NÉCESSAIRE

Sauveterre-de-Rouergue

Festival en bastides #26

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

FESTIVAL À PRIX LIBRE … MAIS NÉCESSAIRE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Un festival des arts de la rue qui se déroule dans les six bastides du Rouergue, et qui fait donc escale à Sauveterre !
Traces Cie EncorMêlé Danse et musique Place des arcades à 15h
Enseignements secondaires Duo Greg et Natacha Théâtre, humour, jonglage Boulevard de la Merette à 16h
PSG 4 Ever Cie du Terrain Théâtre tout terrain Place du four banal à 17h15
Dolce Salto Cia Circo Carpa Diem Cirque, théâtre, clown Place des arcades à 18h30   .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74  espacesculturels@wanadoo.fr

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English :

This street arts festival takes place in the six bastides of the Rouergue region, with a stopover in Sauveterre!

L’événement Festival en bastides #26 Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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