Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Festival en bastides #26

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

FESTIVAL À PRIX LIBRE … MAIS NÉCESSAIRE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Un festival des arts de la rue qui se déroule dans les six bastides du Rouergue, et qui fait donc escale à Sauveterre !

Traces Cie EncorMêlé Danse et musique Place des arcades à 15h

Enseignements secondaires Duo Greg et Natacha Théâtre, humour, jonglage Boulevard de la Merette à 16h

PSG 4 Ever Cie du Terrain Théâtre tout terrain Place du four banal à 17h15

Dolce Salto Cia Circo Carpa Diem Cirque, théâtre, clown Place des arcades à 18h30 .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr

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English :

This street arts festival takes place in the six bastides of the Rouergue region, with a stopover in Sauveterre!

L’événement Festival en bastides #26 Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)