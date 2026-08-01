AGENDA · Vaureilles
Concert baroque Vaureilles
samedi 15 août 2026 · Vaureilles
Informations pratiques
Vaureilles
Concert baroque
Vaureilles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert baroque, Bach, Couperin, en l’église à 21 h.
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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18
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English :
Baroque concert featuring Bach and Couperin at the church at 9 p.m.
L’événement Concert baroque Vaureilles a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)