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AGENDA · Vaureilles

Concert baroque Vaureilles

samedi 15 août 2026 · Vaureilles

Concert baroque Vaureilles

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
12220 Vaureilles
Département
Aveyron
Tarif

Vaureilles

Concert baroque

Vaureilles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert baroque, Bach, Couperin, en l’église à 21 h.
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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18 

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English :

Baroque concert featuring Bach and Couperin at the church at 9 p.m.

L’événement Concert baroque Vaureilles a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)