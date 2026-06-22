UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert B&C Acoustik Liesville-sur-Douve

Concert B&C Acoustik Liesville-sur-Douve

Concert B&C Acoustik Liesville-sur-Douve vendredi 14 août 2026.

Adresse
Bar de l'anguille
Ville
50480 Liesville-sur-Douve
Département
Manche
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Liesville-sur-Douve

Concert B&C Acoustik

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Reprises soul, reggae, blues et pop.   .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert B&C Acoustik

L’événement Concert B&C Acoustik Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Liesville-sur-Douve (Manche)