Liesville-sur-Douve

Concert Mezzanine et Michael Platas

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Pop à la crème et disco/city pop. .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Mezzanine et Michael Platas

L’événement Concert Mezzanine et Michael Platas Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin