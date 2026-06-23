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Concert Mezzanine et Michael Platas Liesville-sur-Douve

Concert Mezzanine et Michael Platas Liesville-sur-Douve

Concert Mezzanine et Michael Platas Liesville-sur-Douve samedi 8 août 2026.

Adresse
Bar de l'anguille
Ville
50480 Liesville-sur-Douve
Département
Manche
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Liesville-sur-Douve

Concert Mezzanine et Michael Platas

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Pop à la crème et disco/city pop.   .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31 

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English : Concert Mezzanine et Michael Platas

L’événement Concert Mezzanine et Michael Platas Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin

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