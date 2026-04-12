Concert Belle époque le sacré en lumière Rue Pierre Feutren Paimpol

Paimpol

Concert Belle époque le sacré en lumière

Rue Pierre Feutren Eglise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le sacré en lumière… Un concert lyrique. Anne-Fleur Inizan, Direction et Mezzo solo François-Xavier Kernin, Orgue Claire Humbertjean, Flûte traversière et chœur Armelle Morvan, Soprano solo Camille Oudot, Baryton solo Les Reines de chœur, ensemble vocal. .

Rue Pierre Feutren Eglise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Belle époque le sacré en lumière Paimpol a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol