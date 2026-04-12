Concert Belle époque le sacré en lumière Rue Pierre Feutren Paimpol
Concert Belle époque le sacré en lumière Rue Pierre Feutren Paimpol dimanche 12 avril 2026.
Paimpol
Concert Belle époque le sacré en lumière
Rue Pierre Feutren Eglise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le sacré en lumière… Un concert lyrique. Anne-Fleur Inizan, Direction et Mezzo solo François-Xavier Kernin, Orgue Claire Humbertjean, Flûte traversière et chœur Armelle Morvan, Soprano solo Camille Oudot, Baryton solo Les Reines de chœur, ensemble vocal. .
Rue Pierre Feutren Eglise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Belle époque le sacré en lumière Paimpol a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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