Plovan

Concert Bia Letica

67 Lieu-dit Kervon Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert du mois de juin à la guinguette !!

Le samedi 13 juin, c’est Bia Letica qui vient nous enchanter avec ses chansons brésiliennes aux rythmes syncopés.

Originaire de São Paulo au Brésil, Bia nous embarque pour la soirée dans son univers engagé avec sa voix éclatante et suave, accompagnée de sa guitare et de percussions.

Foodtruck Les copains d’abord pour nous régaler avec un plat inspiré du Brésil avec une option végé & carne.

Ouverts à tou·te·s partagez l’info sans modération !

N’hésitez pas à co-voiturer ou à enfourcher vos vélos pour venir ! .

67 Lieu-dit Kervon Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08

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English :

L’événement Concert Bia Letica Plovan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN