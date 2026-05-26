Plovan

Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950)

Derrière la mairie Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Nous vous proposons de passer les épreuves de base de cet examen( écriture au porte- plume ou crayon gris)

– espace pique nique pour midi

-goûter offert par l’ association

Remise officielle des diplômes

Inscription et renseignements au 06 29 89 34 75 .

Derrière la mairie Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 29 89 34 75

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English :

L’événement Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950) Plovan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden