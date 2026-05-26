Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950) Plovan
Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950) Plovan dimanche 28 juin 2026.
Plovan
Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950)
Derrière la mairie Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Nous vous proposons de passer les épreuves de base de cet examen( écriture au porte- plume ou crayon gris)
– espace pique nique pour midi
-goûter offert par l’ association
Remise officielle des diplômes
Inscription et renseignements au 06 29 89 34 75 .
Derrière la mairie Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 29 89 34 75
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English :
L’événement Repassons notre certificat d’ études ( Année de référence 1940/1950) Plovan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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