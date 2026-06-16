Résidence d’artiste, peinture live ! Plovan
Résidence d’artiste, peinture live ! Plovan jeudi 9 juillet 2026.
Plovan
Résidence d’artiste, peinture live !
67 Lieu-dit Kervon Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
En juillet on accueille Lily Mixe, l’incroyable artiste derrière tout notre univers graphique !
Elle débarque de Margate au sud de l’Angleterre pour 4 jours de résidence à la guinguette pendant lesquels elle va peindre en live une fresque inspirée de notre univers sur le conteneur de la brasserie !
En plus pour l’occasion, elle ramène des tirages uniques et autres goodies… !
Pour l’occasion, on a invité chaque jour des DJ différent.es, d’horizons et de styles variés pour accompagner Lily en musique et bonus, la guinguette sera ouverte le dimanche cette semaine-là
Au programme côté musique
JEUDI 9 JUILLET
C’est la DJ bretonne Petitpied qui ouvre les festivités avec un mix house et techno –
VENDREDI 10 JUILLET
On accueille DJ Jörgen, tout juste de retour de Suède pour un mix électro 100% vinyles !
SAMEDI 11 JUILLET
DJ Djo prend le contrôle des platines pour une soirée aux petits oignons !
DIMANCHE 12 JUILLET
Dj Cevitch nous régale de 15h à 19h pour clôturer la semaine avec son mix mêlant afro-beat & nu-disco !
Restauration sur place avec JM & Coco
Organisé par Kauri Brewery .
67 Lieu-dit Kervon Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 6 24 43 24 08
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English :
L’événement Résidence d’artiste, peinture live ! Plovan a été mis à jour le 2026-06-16 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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