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Concert Biper swing, Temple, Bellocq

samedi 19 septembre 2026 · Temple · Bellocq

Concert Biper swing, Temple, Bellocq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple
Adresse
Rue du Temple, 64270 Bellocq
Ville
64270 Bellocq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Concert Biper swing Samedi 19 septembre, 20h30 Temple Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.

Temple Rue du Temple, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.

©Association Maryann Harrison Bohin

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