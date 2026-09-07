AGENDA · Bellocq
Concert Biper swing, Temple, Bellocq
samedi 19 septembre 2026 · Temple · Bellocq
Informations pratiques
Concert Biper swing Samedi 19 septembre, 20h30 Temple Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.
Temple Rue du Temple, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.
©Association Maryann Harrison Bohin
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