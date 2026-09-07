Concert Biper swing, Temple, Bellocq

Informations pratiques

Concert Biper swing Samedi 19 septembre, 20h30 Temple Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.

Temple Rue du Temple, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre exceptionnel du temple, profitez d’une parenthèse musicale portée par un quartet de jazz manouche.

©Association Maryann Harrison Bohin