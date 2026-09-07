Concert de chants polyphoniques, Château de Bellocq, Bellocq

Informations pratiques

Concert de chants polyphoniques Samedi 19 septembre, 16h00 Château de Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans l’enceinte du château, venez écouter les chants polyphoniques du groupe « Los d’Ortès », entre répertoire béarnais et chansons françaises.

Château de Bellocq Le Bourg, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 12 97 Bastide du XIIIe siècle, elle est la plus ancienne du Béarn. Elle a été construite en 1281. Elle fut démantelée à la suite de l’édit royal de 1624.

Dans l’enceinte du château, venez écouter des chants polyphoniques par « Los d’Ortès », chants béarnais et français.

©OT Coeur de Béarn