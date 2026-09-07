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Concert de chants polyphoniques, Château de Bellocq, Bellocq

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bellocq · Bellocq

Concert de chants polyphoniques, Château de Bellocq, Bellocq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Bellocq
Adresse
Le Bourg, 64270 Bellocq
Ville
64270 Bellocq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Concert de chants polyphoniques Samedi 19 septembre, 16h00 Château de Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans l’enceinte du château, venez écouter les chants polyphoniques du groupe « Los d’Ortès », entre répertoire béarnais et chansons françaises.

Château de Bellocq Le Bourg, 64270 Bellocq Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 12 97 Bastide du XIIIe siècle, elle est la plus ancienne du Béarn. Elle a été construite en 1281. Elle fut démantelée à la suite de l’édit royal de 1624.
Dans l’enceinte du château, venez écouter des chants polyphoniques par « Los d’Ortès », chants béarnais et français.

©OT Coeur de Béarn

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