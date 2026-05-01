Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée Saint-Estèphe
Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée Saint-Estèphe vendredi 22 mai 2026.
Saint-Estèphe
Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée
Eglise Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Un spectacle d’un seul tenant, un voyage mis en scène dans le paysage sonore coloré des polyphonies des traditions orales sardes, géorgiennes, italiennes ou occitanes, de nos recherches sur l’émission harmonique de la voix, ponctué d’improvisations vocales et instrumentale au Duduk. Quatre voix.
Un spectacle d’un seul tenant, un voyage mis en scène dans le paysage sonore coloré des polyphonies des traditions orales sardes, géorgiennes, italiennes ou occitanes, de nos recherches sur l’émission harmonique de la voix, ponctué d’improvisations vocales et instrumentale au Duduk.
Quatre voix Julien Bouchet, Damien Legrand, Olivier Lhôte, Vincent Tournoud. .
Eglise Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 09 80 24
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English : Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée
A one-piece show, a staged journey through the colorful soundscape of Sardinian, Georgian, Italian and Occitan polyphonic oral traditions, our research into the harmonic emission of the voice, punctuated by vocal and instrumental Duduk improvisations. Four voices.
L’événement Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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