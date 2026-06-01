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Diner grillade dans le chai Château Saint-Estephe Saint-Estèphe

Diner grillade dans le chai Château Saint-Estephe Saint-Estèphe

Diner grillade dans le chai Château Saint-Estephe Saint-Estèphe samedi 27 juin 2026.

Lieu : Château Saint-Estephe

Adresse : 2 Route de Poumeys

Ville : 33180 Saint-Estèphe

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Saint-Estèphe

Diner grillade dans le chai

Château Saint-Estephe 2 Route de Poumeys Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
une soirée chaleureuse et conviviale dans le chai !
Apéritif maison & vin inclus
Rôti de boeuf grillé aux sarments
Ambiance conviviale et festive
Places limitées — pensez à réserver dès maintenant !   .

Château Saint-Estephe 2 Route de Poumeys Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 32 26 

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English : Diner grillade dans le chai

L’événement Diner grillade dans le chai Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble

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