Diner grillade dans le chai Château Saint-Estephe Saint-Estèphe
Diner grillade dans le chai Château Saint-Estephe Saint-Estèphe samedi 27 juin 2026.
Saint-Estèphe
Diner grillade dans le chai
Château Saint-Estephe 2 Route de Poumeys Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
une soirée chaleureuse et conviviale dans le chai !
Apéritif maison & vin inclus
Rôti de boeuf grillé aux sarments
Ambiance conviviale et festive
Places limitées — pensez à réserver dès maintenant ! .
Château Saint-Estephe 2 Route de Poumeys Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 32 26
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English : Diner grillade dans le chai
L’événement Diner grillade dans le chai Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble
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