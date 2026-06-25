Regnéville-sur-Mer

Concert Black Cotton

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Black Cotton Trio revisite le blues dans sa forme la plus dépouillée et habitée. Autour d’un trio acoustique, le groupe plonge au cœur des racines du blues. Porté par un jeu organique et profondément rythmique, le trio évoque toutes les pulsations du blues parfois lourd et puissant, parfois plus léger et sautillant. Un blues profond, sans artifice, porté par le son du bois, du métal et du souffle.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Black Cotton

L’événement Concert Black Cotton Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme