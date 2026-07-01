Concert Black Stone Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

Informations pratiques

Sainte-Croix-du-Mont

Concert Black Stone

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les incontournables du rock revisités avec puissance et passion ! .

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com

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English : Concert Black Stone

L’événement Concert Black Stone Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-08 par La Gironde du Sud