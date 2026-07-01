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Concert Black Stone Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

dimanche 26 juillet 2026 · Café Botanique / Chez Nanda · Sainte-Croix-du-Mont

Concert Black Stone Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Café Botanique / Chez Nanda
Adresse
22 Le Bourg Est
Ville
33410 Sainte-Croix-du-Mont
Département
Gironde
Tarif

Sainte-Croix-du-Mont

Concert Black Stone

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

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Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18  morgat.lea@gmail.com

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English : Concert Black Stone

L’événement Concert Black Stone Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-08 par La Gironde du Sud

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