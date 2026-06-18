Fêtes des vendanges au château des Mailles Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont samedi 17 octobre 2026.

Sainte-Croix-du-Mont

Fêtes des vendanges au château des Mailles

Château des Mailles 7 Vilatte nord Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un repas festif, dans le parc du château des Mailles, à l’ombre des tilleuls et face à la Garonne, nous vous proposons un grand repas convivial avec un menu unique à 25€ . 1 verre de vin, entrée, plat, dessert et concert. Événement sur réservation. .

Château des Mailles 7 Vilatte nord Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 51 45 chateau.des.mailles@wanadoo.fr

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L’événement Fêtes des vendanges au château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-06-18 par Gironde Tourisme