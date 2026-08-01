Concert de Karelle Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

Informations pratiques

Sainte-Croix-du-Mont

Concert de Karelle

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Des concerts tous les dimanche à 15h sur les hauteurs de Sainte Croix du Mont ! Karelle la Magnifique vous attend ce 30 Août ! .

Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com

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English : Concert de Karelle

L’événement Concert de Karelle Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-29 par La Gironde du Sud