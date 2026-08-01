Concert de Orville Grant Café Botanique / Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont
dimanche 23 août 2026 · Café Botanique / Chez Nanda · Sainte-Croix-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Croix-du-Mont
Concert de Orville Grant
Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Des concerts tous les dimanche à 15h sur les hauteurs de Sainte Croix du Mont !Orville Grant vous attend ce 23 Août ! .
Café Botanique / Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com
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English : Concert de Orville Grant
L’événement Concert de Orville Grant Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-29 par La Gironde du Sud