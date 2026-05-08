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Concert Blasslila et Matheo Bonheur Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor

Concert Blasslila et Matheo Bonheur Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Hermitage

Adresse : La Bicoque

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Concert Blasslila et Matheo Bonheur

Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Pop électronique   .

Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46 

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English :

L’événement Concert Blasslila et Matheo Bonheur Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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