Informations pratiques

Montreuil-en-Touraine

Concert Blonde ou Rousse

24 Rue du Bourg Montreuil-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Rendez-vous à la salle des fêtes de Montreuil-en-Touraine le vendredi 16 Octobre 2026 à partir de 19h00 pour profiter d’un concert mêlant des sonorités bretonnes et irlandaises.

A l’occasion de la saison culturelle du Val d’Amboise, la communauté de commune vous propose un tour du monde avec escale entre Irlande et Bretagne.

Le trio Blonde ou Rousse vous propose des balades irlandaises et bretonnes, airs traditionnels aux arrangements modernes — une invitation à se laisser porter par les brumes et les légendes des pays celtes.

La soirée sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les danses celtiques à travers des démonstrations et des initiations proposées par l’association That’s All Folk, pour finir la nuit à danser en cercle comme il se doit.

Bar à bières et planches apéritives sur place.

Entrée gratuite. .

24 Rue du Bourg Montreuil-en-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44

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English : Concert Blonde ou Rousse

Join us at the village hall in Montreuil-en-Touraine on Friday 16th October 2026 from 7.00 pm to enjoy a concert blending Breton and Irish sounds.

L’événement Concert Blonde ou Rousse Montreuil-en-Touraine a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE