Concert Blu Samu + Adés The Planet La Sirène La Rochelle
Concert Blu Samu + Adés The Planet La Sirène La Rochelle vendredi 24 avril 2026.
Concert Blu Samu + Adés The Planet
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Blu Samu est une artiste en constante évolution, devenue l’une des voix les plus singulières de la scène belge actuelle.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Blu Samu is a constantly evolving artist who has become one of the most distinctive voices on the Belgian scene today.
L’événement Concert Blu Samu + Adés The Planet La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle