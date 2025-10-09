Concert Blu Samu + Adés The Planet La Sirène La Rochelle

Concert Blu Samu + Adés The Planet

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Blu Samu est une artiste en constante évolution, devenue l’une des voix les plus singulières de la scène belge actuelle.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blu Samu is a constantly evolving artist who has become one of the most distinctive voices on the Belgian scene today.

L’événement Concert Blu Samu + Adés The Planet La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle