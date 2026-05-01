Saint-Pons-de-Thomières

CONCERT BLUES ET ROCK CHRIS & PROSIT

13 route de narbonne Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Ne manquez pas la soirée concert blues et rock à Saint-Pons-de-Thomières ! Venez applaudir le talent de Chris en guitare-voix puis le groupe Prosit chez La Robina, tout en savourant une offre de restauration et des bières artisanales locales.

Les amateurs de musique live et de gros riffs ont rendez-vous à Saint-Pons-de-Thomières pour une soirée de pure évasion sonore proposée par La Robina. Pour l’occasion, la scène locale s’anime et accueille une double affiche de choix qui promet de faire monter la température. Les festivités débuteront en douceur et en émotion avec les notes vibrantes de Chris, qui assurera une superbe performance guitare-voix. Place ensuite à l’énergie brute du groupe Prosit, prêt à faire résonner un répertoire 100 % Blues et Rock teinté d’accent occitans. Pour parfaire cette expérience festive et culturelle, vous pourrez profiter sur place d’une offre de restauration gourmande et d’une belle sélection de bières locales artisanales. Une occasion rêvée de se rassembler entre amis ou en famille pour célébrer l’esprit rock et le savoir-faire de notre territoire. .

13 route de narbonne Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 19 36 89 20 ismo@larobina.fr

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English :

Don’t miss the blues and rock concert in Saint-Pons-de-Thomières! Come and applaud Chris’s guitar-vocal talent, followed by the band Prosit at La Robina, while enjoying food and local craft beers.

L’événement CONCERT BLUES ET ROCK CHRIS & PROSIT Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC