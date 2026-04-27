Saint-Pons-de-Thomières

FESTIVAL DU 2 ROUES

Espace gare Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un concentré de cascades, de musique et de fun. Admirez des performances de haut niveau en motocross freestyle et profitez d’une ambiance festive unique à l’Espace Gare.

Préparez-vous à une immersion totale dans l’univers du 2 roues avec la présence exceptionnelle de David Rinaldo.

Le festival transforme Saint-Pons-de-Thomières en une arène de spectacle pur où les prouesses en FMX et Stunt défient les lois de la gravité. Que vous soyez passionné de grosses cylindrées ou adepte du BMX avec les mascottes Ricky et Casta, l’événement garantit des émotions fortes pour toutes les générations. Le show nocturne ajoute une dimension magique avec ses jeux de lumières, complété par une animation musicale et une restauration sur place pour prolonger la fête jusque tard dans la nuit.

3 bonnes raisons

1. Le niveau mondial des invités (David Rinaldo).

2. Le spectacle nocturne époustouflant.

3. L’ambiance familiale et ludique avec les mascottes. .

Espace gare Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 85 76 16 65

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English : FESTIVAL DU 2 ROUES

BMX initiation show, Trial Vélo show, bike, motorcycle, quad, leisure vehicle stands, motorcycle rides

L’événement FESTIVAL DU 2 ROUES Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC