Saint-Pons-de-Thomières

VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE

Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Découvrez la cathédrale de Saint Pons de Thomières, son histoire et son orgue prestigieux du 18ème siècle (un des derniers orgues d’origine en France) lors d’une visite musicale insolite.

Visite de la Cathédrale et découverte de l’Orgue, avec un mini concert et visite de l’intérieur de l’instrument pour voir la mécanique et les tuyaux

Découvrez la cathédrale de Saint Pons de Thomières, son histoire et son orgue prestigieux du 18ème siècle (un des derniers orgues d’origine en France) lors d’une visite musicale insolite.

Au programme:

-Visite de la Cathédrale et découverte de l’Orgue

-Mini concert pour permettre d’entendre l’instrument depuis le choeur

-Démonstration à la tribune pour voir jouer l’organiste

-Visite par petits groupes de l’intérieur de l’instrument pour voir la mécanique et les tuyaux

Durée 1h30 .

Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 07 06 65 tourisme@minervois-caroux.com

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English : VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE

Discover the cathedral of Saint Pons de Thomières, its history and its prestigious 18th century organ (one of the last original organs in France) during an unusual musical visit.

Visit of the Cathedral and discovery of the organ, with a mini concert and visit of the interior of the instrument to see the mechanics and the pipes

L’événement VISITE MUSICALE DE LA CATHÉDRALE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC