Saint-Pons-de-Thomières

LES VENDREDIS DE LA HALLE

Place du Marché Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Vivez des soirées estivales festives à Saint-Pons-de-Thomières ! Rencontrez des artisans, créateurs et producteurs locaux lors de marchés animés par des concerts en live. Un moment de partage et de gourmandise unique au cœur du village.

Plongez au cœur de l’ambiance chaleureuse de Saint-Pons-de-Thomières et venez à la rencontre des forces vives de notre territoire. Chaque semaine, la place du marché s’anime pour vous faire découvrir le meilleur du savoir-faire local. Les artisans d’art, potiers et créateurs dévoilent leurs œuvres sous vos yeux, tandis que les producteurs locaux éveillent vos papilles lors de dégustations gourmandes. C’est l’occasion idéale pour échanger en toute simplicité et dénicher des pépites locales. Pour parfaire cette expérience festive, des concerts en live rythment vos fins de journée dans une atmosphère de guinguette estivale. Entre musique, partage et découvertes, laissez-vous séduire par ces soirées uniques où la convivialité et la créativité se rencontrent pour le plaisir des petits et des grands. .

Place du Marché Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie upsp34220@gmail.com

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English :

Enjoy festive summer evenings in Saint-Pons-de-Thomières! Meet local artisans, creators, and producers at markets featuring live concerts. A unique opportunity to share and indulge in delicious treats right in the heart of the village.

L’événement LES VENDREDIS DE LA HALLE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC