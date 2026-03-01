Concert blues rock avec food truck fish&chips Le sonneur bar associatif Montbron
Concert blues rock avec food truck fish&chips
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
concert blues rock avec DAVE PURPLE & HOT WIRES + food truck fish&ships
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com
English :
blues rock concert with DAVE PURPLE & HOT WIRES + fish&ships food truck
