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Concert Boeuf du Saoz Le Conquet

Concert Boeuf du Saoz Le Conquet samedi 30 mai 2026.

Adresse : 7, rue lieutenant Jourden

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Conquet

Concert Boeuf du Saoz

7, rue lieutenant Jourden Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Auberge du Saoz vous propose un concert-boeuf animé par Léo Grenapin et Julian Texier.
Ouvert à tout musicien accompagné de son instrument.
Jazz manouche, swing et autres horizons !
Menu Saoz 35€ proposé en plus de la carte.
Possibilité de boire un verre et grignoter au bar.
Réservation conseillée 09 61 37 00 45 ou reservation.saoz@gmail.com   .

7, rue lieutenant Jourden Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 9 61 37 00 45 

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English : Concert Boeuf du Saoz

L’événement Concert Boeuf du Saoz Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE

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