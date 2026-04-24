Concert Boeuf du Saoz Le Conquet
Concert Boeuf du Saoz Le Conquet samedi 30 mai 2026.
Le Conquet
Concert Boeuf du Saoz
7, rue lieutenant Jourden Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Auberge du Saoz vous propose un concert-boeuf animé par Léo Grenapin et Julian Texier.
Ouvert à tout musicien accompagné de son instrument.
Jazz manouche, swing et autres horizons !
Menu Saoz 35€ proposé en plus de la carte.
Possibilité de boire un verre et grignoter au bar.
Réservation conseillée 09 61 37 00 45 ou reservation.saoz@gmail.com .
7, rue lieutenant Jourden Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 9 61 37 00 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Boeuf du Saoz
L’événement Concert Boeuf du Saoz Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Le Conquet (Finistère)
- Le Conquet Brest par La Littorale Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°18 La presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°16 La pointe des Renards Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit trail n°21 Panoramique de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Portsall Le Conquet par La Littorale V45 Le Conquet Finistère 1 mai 2026