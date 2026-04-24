Le Conquet

Concert Boeuf du Saoz

7, rue lieutenant Jourden Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Auberge du Saoz vous propose un concert-boeuf animé par Léo Grenapin et Julian Texier.

Ouvert à tout musicien accompagné de son instrument.

Jazz manouche, swing et autres horizons !

Menu Saoz 35€ proposé en plus de la carte.

Possibilité de boire un verre et grignoter au bar.

Réservation conseillée 09 61 37 00 45 ou reservation.saoz@gmail.com .

7, rue lieutenant Jourden Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 9 61 37 00 45

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English : Concert Boeuf du Saoz

L’événement Concert Boeuf du Saoz Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE