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Concert bols tibétains Château de Chantereine Criel-sur-Mer

vendredi 2 octobre 2026 · Château de Chantereine · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Château de Chantereine
Adresse
45 Rue du Parc
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

Concert bols tibétains

Château de Chantereine 45 Rue du Parc Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Un thé sera servi à la fin du concert.
Prévoir coussin, tapis et plaid.
Entrée 10€

Ouverture des portes à 19h.   .

Château de Chantereine 45 Rue du Parc Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74  atelierartsetloisirs@gmail.com

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English : Concert bols tibétains

L’événement Concert bols tibétains Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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