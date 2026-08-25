Concert bols tibétains Château de Chantereine Criel-sur-Mer
vendredi 2 octobre 2026 · Château de Chantereine · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
Concert bols tibétains
Château de Chantereine 45 Rue du Parc Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Un thé sera servi à la fin du concert.
Prévoir coussin, tapis et plaid.
Entrée 10€
Ouverture des portes à 19h. .
Château de Chantereine 45 Rue du Parc Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74 atelierartsetloisirs@gmail.com
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English : Concert bols tibétains
L’événement Concert bols tibétains Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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