AGENDA · Hénansal
Concert Bon Abri Route des Salles Hénansal
samedi 8 août 2026 · Route des Salles · Hénansal
Informations pratiques
Hénansal
Concert Bon Abri
Route des Salles Cidrerie du Penthièvre Hénansal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Bon Abri investit la Cidrerie du Penthièvre pour une soirée en musique. Buvette et restauration sur place, jeu de mölkky, palets et autres jeux en bois. .
Route des Salles Cidrerie du Penthièvre Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87
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English :
L’événement Concert Bon Abri Hénansal a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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