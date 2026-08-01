Concert Bon Abri Route des Salles Hénansal

Informations pratiques

Hénansal

Concert Bon Abri

Route des Salles Cidrerie du Penthièvre Hénansal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Bon Abri investit la Cidrerie du Penthièvre pour une soirée en musique. Buvette et restauration sur place, jeu de mölkky, palets et autres jeux en bois. .

Route des Salles Cidrerie du Penthièvre Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Bon Abri Hénansal a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor