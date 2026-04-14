Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal mercredi 5 août 2026.
Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-05
Visite et dégustation. Réservation conseillée. .
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87
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English :
L’événement Visite de la cidrerie du Penthièvre Hénansal a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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