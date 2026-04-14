Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal mercredi 12 août 2026.
Hénansal
Visite de la cidrerie du Penthièvre
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Visite et dégustation. Réservation conseillée. .
Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87
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English :
L’événement Visite de la cidrerie du Penthièvre Hénansal a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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