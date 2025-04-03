CONCERT BOOM LATINO Square de la Chaussée Frossay
CONCERT BOOM LATINO Square de la Chaussée Frossay vendredi 21 août 2026.
Frossay
CONCERT BOOM LATINO
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Boom Latino Soirée latino
Une ambiance caliente pour danser tout l’été. .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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English :
L’événement CONCERT BOOM LATINO Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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