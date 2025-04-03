CONCERT BOOM LATINO Square de la Chaussée Frossay vendredi 21 août 2026.

Frossay

CONCERT BOOM LATINO

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Boom Latino Soirée latino

Une ambiance caliente pour danser tout l’été. .

Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement CONCERT BOOM LATINO Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin