CONCERT HOP CRUSHERS Square de la Chaussée Frossay

Frossay

CONCERT HOP CRUSHERS

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Hop Crushers Rock celtique

Une énergie festive entre traditions et modernité.

découvrez le groupe ici .

Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement CONCERT HOP CRUSHERS Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin