CONCERT HOP CRUSHERS Square de la Chaussée Frossay
CONCERT HOP CRUSHERS Square de la Chaussée Frossay dimanche 23 août 2026.
Frossay
CONCERT HOP CRUSHERS
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Hop Crushers Rock celtique
Une énergie festive entre traditions et modernité.
découvrez le groupe ici .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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English :
L’événement CONCERT HOP CRUSHERS Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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