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Concert Bootz Montpon-Ménestérol

Concert Bootz Montpon-Ménestérol

Concert Bootz Montpon-Ménestérol vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Base de Loisirs de Chandos

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Concert Bootz

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert- Bootz musique Pop-Rock à 21h30 à la Base de Loisirs de Chandos. Gratuit.
Restauration et buvette sur place
06 07 87 81 78   .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78 

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English : Concert Bootz

L’événement Concert Bootz Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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