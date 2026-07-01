Concert Bordeirland Montrem
jeudi 9 juillet 2026 · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Concert Bordeirland
Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Pour vos oreilles, embarquez avec Bordeirland pour un voyage dans les contrées de la musique celtique, manouche et rock.
Dès 19h à la salle de la rivière, concert à 20h30 ; Entrée gratuite.
En partenariat avec la Mairie de Montrem 05 53 54 60 18 www.lapetiteecluse.fr
Pour vos oreilles, embarquez avec Bordeirland pour un voyage dans les contrées de la musique celtique, manouche et rock.
Pour vos papilles, des plats typiques marocains, et à la buvette des rafraîchissements avec des jus bio et de la BAM ainsi que de véritables crêpes bretonnes.
Dès 19h à la salle de la rivière, concert à 20h30 ; Entrée gratuite.
En partenariat avec la Mairie de Montrem 05 53 54 60 18 www.lapetiteecluse.fr .
Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 41 51
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English : Concert Bordeirland
Treat your ears to a journey with Bordeirland through the worlds of Celtic, Manouche, and rock music.
Starting at 7:00 p.m. at the Salle de la Rivière; concert at 8:30 p.m.; Free admission.
In partnership with the Montrem Town Hall 05 53 54 60 18 www.lapetiteecluse.fr
L’événement Concert Bordeirland Montrem a été mis à jour le 2026-07-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
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