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AGENDA · Bourgnac

Concert Bourgnac

mercredi 12 août 2026 · Bourgnac

Concert Bourgnac

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Tarif

Bourgnac

Concert

Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concerts
Moussa Koita sur des sonorités traditionnelles ouest africaines, en passant par le reggae, la soul ou la musique folk, il relate sa vie, ses expériences d’homme et d’artiste du monde.
Johan P’Mbo il mêle dans son set-up original Kora électrique, pads, synthé, percussions afro-latines et gimmicks chantés, orchestré par une loopstation au service de tracks teintés d’afrobeat, de cumbia, de groove music, de batucada ou de flamenco électronisés.
Repas Poulet coco à 12€, plat végétarien à 8€. Rés: 06 44 92 02 20.
A partir de 19h, 5€/pers (+ 5€ adhésion annuelle). 188 route du lavoir
Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr   .

Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert

L’événement Concert Bourgnac a été mis à jour le 2026-07-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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