Informations pratiques

Bourgnac

Atelier fabrication savon

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Atelier de fabrication de savons à 15h, Ô Delices de la Monnerie

découverte de la saponification à froid et fabrication de savons.

Les participants repartent avec environ 500g de savon.

Tarif 40 €/pers. Durée 1h30-2h. Rés: 06 52 24 63 07. Savonnia .

222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07

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English : Atelier fabrication savon

L’événement Atelier fabrication savon Bourgnac a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord