CONCERT BOYZ N’GROOVE Treffieux
CONCERT BOYZ N’GROOVE Treffieux vendredi 10 juillet 2026.
Treffieux
CONCERT BOYZ N’GROOVE
Etang de Gruellau Treffieux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert de rock à la guinguette l’Émue
De juin à août, l’Émue, guinguette solaire, propose un concert gratuit les 2èmes vendredis de chaque mois.
Cette fois-ci, c’est concert de rock français à la guinguette.
Au programme musique avec Boyz n’Groove, saucisses de la charcuterie Cossard, frites maisons, cocktails et mocktails maisons, bière de la Brasserie du Bouffay, cidre de la Ferme des Landes du Luquet, vins du Domaine des Galloires, limonades de Meuh Cola, planches apéro avec le fromage local de la Villatte, crêpes maison, glaces fermière bio et locale et des surprises !
Envie de profiter sans réfléchir au retour? Camping sur place (sur réservation)
Gratuit .
Etang de Gruellau Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 07 87 58 cynthia@lemue.fr
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English :
Rock concert at La Guinguette l’Émue
L’événement CONCERT BOYZ N’GROOVE Treffieux a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays Erdre Canal Forêt
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