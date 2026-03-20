Concert Brin d’zinc

Place du Jeu de Paume Breteuil Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert Brin d’zinc

Depuis 2017, les Bretons de BRIN d’ZINC chantent sur scène, devant les comptoirs, et sur les trottoirs !

Chez BRIN d’ZINC, on parle d’amour, de vie, souvent de mer, et bientôt de terre. Le public embarque alors pour une fête où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !

Sortie nouvel album “Aux Champs des Sirènes” Printemps 2025. En tournée dans toute la France, à partir d’avril 2025 !

Ouvrez vos oreilles, vos mirettes, et vos cœurs… Vous voilà au pays des Zingueurs !

TARIFS 16ans et + 10€, moins de 16ans 6€.

Ouverture des portes à 19h30.

Placement libre debout. .

Place du Jeu de Paume Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 44 80 90 25

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English :

Concert Brin d’zinc

L’événement Concert Brin d’zinc Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde