CONCERT, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

CONCERT Vendredi 3 juillet, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée dans la limite des places disponibles. Participation libre mais nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Maison Rouge est un groupe formé par Julien CASANOVAS (violon/mandoline) et Etienne GAZEL (Chant/Guitare) rejoint plus tard par Elie GAZEL (Contrebasse).

Les Trois musiciens forment un répertoire varié exploitant nombre de musiques acoustiques d’horizons différents : Folk, Country, Bluegrass, mais aussi Swing, Musette ou encore Tzigane.

Un Trio à 6 mains pour 7 instruments sur scène et 32 cordes au total ! Qui vibrent, chantent, se frottent et se pincent.

https://www.youtube.com/@maisonrouge5406

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

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Maison Rouge