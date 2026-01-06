Concert Cali Révoltes et Amour fou (Chanson française) La Loco Quimperlé

Concert Cali Révoltes et Amour fou (Chanson française)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 03:00:00

2026-11-07

Il y a 20 ans, Cali arrivait sur le devant de la scène avec L’Amour Parfait, album qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires, et dont certaines chansons ( C’est quand le bonheur ? , Elle m’a dit ) sont entrées dans le paysage musical français.

Cali repart sur les routes avec un nouveau projet. Il partage la scène avec un guitariste catalan d’exception, Pierre-André de Vera. Cali, toujours avide de nouvelles expériences, choisit de partir sur les routes avec ce musicien prodige qu’il a vu naître. Ensemble, ils proposent au public un voyage parmi ses chansons les plus fortes. La plupart seront des inédites ainsi que des œuvres piochées dans le répertoire d’artistes tels que Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Patti Smith, Joan Baez, Léo Ferré, The Clash, Paco Ibáñez et d’autres…

Des chansons d’amour fou, de révolte, de solidarité. Des chansons d’espoir qui font du bien…

Nous en avons tant besoin aujourd’hui !

https://youtu.be/BIJqv9KOJfQ .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

