Concert Calypsonate Espace Noriac Limoges

Concert Calypsonate

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’orchestre Calysponate composé de sept accordéonistes, une pianiste, une violoncelliste et un batteur vous emportera dans un tourbillon de musiques entrainantes diverses et variées. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 10 52

English : Concert Calypsonate

L’événement Concert Calypsonate Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole