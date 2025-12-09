Concert Calypsonate Espace Noriac Limoges
Concert Calypsonate
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
L’orchestre Calysponate composé de sept accordéonistes, une pianiste, une violoncelliste et un batteur vous emportera dans un tourbillon de musiques entrainantes diverses et variées. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 10 52
