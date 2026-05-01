Concert CAMALES Camalès
Concert CAMALES Camalès samedi 30 mai 2026.
Camalès
Concert
CAMALES Au moulin Camalès Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez retrouver Royal O Bar pour une belle soirée musicale.
Ambiance et convivialité au rendez-vous.
Restauration sur place.
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CAMALES Au moulin Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 81 00 lesamisdumoulindecamales@gmail.com
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English :
Come and join Royal O Bar for a musical evening.
Ambiance and conviviality guaranteed.
Catering on site.
L’événement Concert Camalès a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65