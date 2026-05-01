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Concert CAMALES Camalès

Concert CAMALES Camalès samedi 30 mai 2026.

Lieu : CAMALES

Adresse : Au moulin

Ville : 65500 Camalès

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Camalès

Concert

CAMALES Au moulin Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez retrouver Royal O Bar pour une belle soirée musicale.

Ambiance et convivialité au rendez-vous.

Restauration sur place.
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CAMALES Au moulin Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 81 00  lesamisdumoulindecamales@gmail.com

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English :

Come and join Royal O Bar for a musical evening.

Ambiance and conviviality guaranteed.

Catering on site.

L’événement Concert Camalès a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65