Concert CAMALES Camalès

Camalès

Concert

CAMALES Au moulin Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez retrouver Royal O Bar pour une belle soirée musicale.

Ambiance et convivialité au rendez-vous.

Restauration sur place.

.

CAMALES Au moulin Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 81 00 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join Royal O Bar for a musical evening.

Ambiance and conviviality guaranteed.

Catering on site.

L’événement Concert Camalès a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65