Concert Canaletto LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste
Concert Canaletto LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste dimanche 26 juillet 2026.
La Barthe-de-Neste
Concert Canaletto
LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le groupe Canaletto vous propose un voyage musical. Venez découvrir, la complicité de 4 voix au son des polyphonies et chants du monde .
Entrée 10€ gratuit pour les moins de 15 ans.
Réservation au 06 71 19 58 49
.
LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 19 58 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Canaletto group invites you on a musical journey. Come and discover the complicity of 4 voices to the sound of polyphonies and songs from around the world.
Admission: 10? free for children under 15.
Book on 06 71 19 58 49
L’événement Concert Canaletto La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65