Concert Canaletto LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

La Barthe-de-Neste

Concert Canaletto

LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le groupe Canaletto vous propose un voyage musical. Venez découvrir, la complicité de 4 voix au son des polyphonies et chants du monde .

Entrée 10€ gratuit pour les moins de 15 ans.

Réservation au 06 71 19 58 49

.

LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 19 58 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Canaletto group invites you on a musical journey. Come and discover the complicity of 4 voices to the sound of polyphonies and songs from around the world.

Admission: 10? free for children under 15.

Book on 06 71 19 58 49

L’événement Concert Canaletto La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65