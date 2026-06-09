Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Canaletto LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

Concert Canaletto LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : LA BARTHE-DE-NESTE

Adresse : A l'Eglise

Ville : 65250 La Barthe-de-Neste

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Barthe-de-Neste

Concert Canaletto

LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le groupe Canaletto vous propose un voyage musical. Venez découvrir, la complicité de 4 voix au son des polyphonies et chants du monde .
Entrée 10€ gratuit pour les moins de 15 ans.
Réservation au 06 71 19 58 49
  .

LA BARTHE-DE-NESTE A l’Eglise La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 19 58 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Canaletto group invites you on a musical journey. Come and discover the complicity of 4 voices to the sound of polyphonies and songs from around the world.
Admission: 10? free for children under 15.
Book on 06 71 19 58 49

L’événement Concert Canaletto La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées)