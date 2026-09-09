Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Thermes de Jonzac Jonzac
samedi 12 septembre 2026 · Thermes de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition
Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Lles Thermes de Jonzac organisent un concert caritatif L’Apé’Rose avec la troupe ECMA dans le parc thermal.
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Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 55 96 jonzac@chainethermale.fr
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English :
The Jonzac thermal baths organize a charity concert L?Apé?Rose with the ECMA troupe in the thermal park.
L’événement Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-08-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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