Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Thermes de Jonzac Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Lles Thermes de Jonzac organisent un concert caritatif L’Apé’Rose avec la troupe ECMA dans le parc thermal.

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Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 55 96 jonzac@chainethermale.fr

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English :

The Jonzac thermal baths organize a charity concert L?Apé?Rose with the ECMA troupe in the thermal park.

L’événement Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-08-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge