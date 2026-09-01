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AGENDA · Cistrières

Concert caritatif avec Chris Kanssens David Cistrières

vendredi 11 septembre 2026 · David · Cistrières

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
David
Adresse
Country Saloon
Ville
43160 Cistrières
Département
Haute-Loire
Tarif

Cistrières

Concert caritatif avec Chris Kanssens

David Country Saloon Cistrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Concert caritatif au Saloon Horses and Bikes dès 20h avec Chris Kanssens. Repas sur réservations à 20€/pers.
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David Country Saloon Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 52 

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English :

Charity concert at the Horses and Bikes Saloon starting at 8:00 p.m. featuring Chris Kanssens. Dinner by reservation only: 20? per person.

L’événement Concert caritatif avec Chris Kanssens Cistrières a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay