CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRE D’HARMONIE ET BIG BAND AUDITORIUM EMEA Muret

Muret

CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRE D’HARMONIE ET BIG BAND

AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sous le direction de Valérie BOUTET pour l’orchestre d’harmonie et Guillaume HORGUE pour le Big Band, nous espérons vous trouver nombreux pour cette belle soirée musicale.

Deux formations aux couleurs musicales différentes mais qui partagent la même passion de la musique et le plaisir de jouer ensemble. Après 10 ans d’arrêt, l’orchestre d’harmonie fait son grand retour à Muret et vous proposera un répertoire original pour orchestre à vent et percussion. Le big band, quant à lui, vous plongera dans l’univers jazz, musiques actuelles avec au programme du groove, du swing et beaucoup d’énergie. .

AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr

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English :

Under the direction of Valérie BOUTET for the wind band and Guillaume HORGUE for the Big Band, we hope to see many of you there for this wonderful musical evening.

L’événement CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRE D’HARMONIE ET BIG BAND Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE