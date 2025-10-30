MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret
MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE
Début : 2026-03-23 20:00:00
Nouveau spectacle de Malik Bentalha!
La petite Manhattan et Ask présente le nouveau spectacle de malik Bentalha à la salle Horizon Pyrénées de muret. .
SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
English :
Malik Bentalha’s new show!
German :
Neue Show von Malik Bentalha!
Italiano :
Il nuovo spettacolo di Malik Bentalha!
Espanol :
¡El nuevo programa de Malik Bentalha!
L’événement MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE Muret a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE