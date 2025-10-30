MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE

MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret lundi 23 mars 2026.

MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 20:00:00
fin : 2026-03-23

Date(s) :
2026-03-23

Nouveau spectacle de Malik Bentalha!
La petite Manhattan et Ask présente le nouveau spectacle de malik Bentalha à la salle Horizon Pyrénées de muret.   .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13 

English :

Malik Bentalha’s new show!

German :

Neue Show von Malik Bentalha!

Italiano :

Il nuovo spettacolo di Malik Bentalha!

Espanol :

¡El nuevo programa de Malik Bentalha!

L’événement MALIK BENTALHA: NOUVEAU MONDE Muret a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE