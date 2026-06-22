Concert Catenay
Concert Catenay vendredi 3 juillet 2026.
Catenay
Concert
Eglise Catenay Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A l’occasion du 10ème anniversaire du Photo club castenais, la chorale CASTANEA offrira un concert vendredi 3 juillet à 20h30 en l’église de Catenay.
Entrée libre .
Eglise Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 30 63 24
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English : Concert
L’événement Concert Catenay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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