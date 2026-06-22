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Concert Catenay

Concert Catenay vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
76116 Catenay
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Catenay

Concert

Eglise Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

A l’occasion du 10ème anniversaire du Photo club castenais, la chorale CASTANEA offrira un concert vendredi 3 juillet à 20h30 en l’église de Catenay.
Entrée libre   .

Eglise Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 30 63 24 

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English : Concert

L’événement Concert Catenay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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