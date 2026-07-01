Informations pratiques

Aumagne

Concert celtique

Chez Chaillou Aumagne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert de harpe, guitare et chant. Boissons offertes à la fin du spectacle. Possibilité d’apporter un plat à partager. Lieu accessible à tous, PMR compris.

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Chez Chaillou Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 lahaltedupinson@gmail.com

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English :

A concert featuring harp, guitar and vocals. Drinks will be provided at the end of the performance. You are welcome to bring a dish to share. The venue is accessible to all, including people with reduced mobility.

L’événement Concert celtique Aumagne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge