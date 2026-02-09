Week-end USA Aumagne
Week-end USA Aumagne samedi 29 août 2026.
Week-end USA
Centre bourg Aumagne Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
2026-08-29
Un week-end dans l’ambiance des USA brocante, bourse d’échange de vêtements anciens,… sans oublié bal country.
Possibilité de repas sur place
Centre bourg Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 28 62 48
English :
A weekend in the spirit of the USA: flea market, vintage clothing exchange,… not forgetting the country ball.
Meals available on site
L’événement Week-end USA Aumagne a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge