Week-end USA

Centre bourg Aumagne Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Un week-end dans l’ambiance des USA brocante, bourse d’échange de vêtements anciens,… sans oublié bal country.

Possibilité de repas sur place

.

Centre bourg Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 28 62 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend in the spirit of the USA: flea market, vintage clothing exchange,… not forgetting the country ball.

Meals available on site

L’événement Week-end USA Aumagne a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge